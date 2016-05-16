Симферополь, 16 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поприветствовал желание депутатов регионального парламента Венеции признать Крым российским и отменить санкции против России, однако не ждёт от этого глобальных перемен. Об этом глава республики заявил журналистам после выездного заседания Совмина Крыма в посёлке Черноморское 16 мая.

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«Я отношусь к идее положительно. Среди депутатов и должностных лиц стран ЕС есть много людей, которые понимают, что применение санкций против России губительно для экономики этих стран. На мой взгляд, от этого решения пока ничего не изменится, но, по крайней мере, мы будем четко понимать, что у нас есть союзники в Италии и других странах», — цитирует Аксёнова ИА «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, высший законодательный орган Венеции (Италия) принял решение провести 18 мая голосование за признание Крыма частью России и за снятие с РФ санкций Евросоюза.