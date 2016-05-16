Нефтеюганск, Югра, 16 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Бывший начальник ОМВД России по Нефтеюганску (ХМАО) предстанет перед судом за мошенничество и превышение полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

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Расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника ОМВД России по городу Нефтеюганску Алексея Султанова уже завершено. Напомним, что основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из управления собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре.

Следствием установлено, что в марте 2014 года Султанов якобы без фактического обучения и сдачи обязательных квалификационных экзаменов, не желая тратить время и деньги на обучение, незаконно получил водительское удостоверение, дающее право управления транспортными средствами всех категорий. Права ему выдал заместитель начальника нефтеюганского ОГИБДД, опасаясь применения к нему мер дисциплинарного взыскания и увольнения.

Затем, в октябре 2014 года Султанов, в связи с предстоящим празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел РФ, якобы направил в адрес коммерческих учреждений города письма с ходатайствами о поощрении сотрудников полиции за образцовое исполнение служебных обязанностей. На торжественном мероприятии 7 ноября полицейским были вручены ценные подарки. Вместе с тем Султанову будто бы вручили три картины общей стоимостью 17 тыс. рублей и икону стоимостью не менее 6 тыс. рублей. Указанные подарки были задекларированы с недостоверными сведениями об их истинной цене.

Также установлен факт мошенничества обвиняемого при получении пенсионных выплат. После выхода на пенсию по выслуге лет, обвиняемый, предоставил недостоверные сведения о месте фактического проживания, что повлекло необоснованное начисление и выплату ему пенсии в повышенном размере, с учетом районного коэффициента. Таким образом, обвиняемому незаконно были выплачены более 80 тыс. рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.