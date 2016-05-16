Москва, 16 мая, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Заявления председателя Военного комитета НАТО Петра Павла выходят за рамки этики измышления. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном 16 мая.

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«Если раньше заявления господина Петра Павела представляли собой лишь набор заезженных тезисов, обусловленных исключительно опасными в силу своей неприкрытой конфронтационности внутриблоковыми установками, то теперь в руководстве Военного комитета НАТО, видимо, полностью утрачено ощущение реальности и понимание причинно-следственных связей происходящих процессов в сфере европейской безопасности», — говорится в комментарии.

В ведомстве обратили внимание на «постулат о «нежизненности» вызовов с Юга на фоне недавних чудовищных терактов в Париже и Брюсселе и нарастающих угроз от группировки «Исламское государство».

Министерство не сомневается, что в условиях «явной неспособности НАТО вносить существенный вклад в противодействие таким реальным вызовам современности, как терроризм», только раскручивание антироссийской кампании «позволяет альянсу добиваться от своих государств-членов увеличения военных расходов и хоть как-то оставаться «на плаву».

Дипломаты уверены, что «публичные заявления о необходимости купирования рисков» для стран-членов НАТО, возникающих «собственно в результате беспрецедентного наращивания военной активности и инфраструктуры блока в непосредственной близости от российских границ», являются «и вовсе верхом цинизма»: «Несмотря на столь активную обработку западного общественного мнения, становится все более очевидной неготовность здравых сил в Европе слепо идти «на поводу» у агрессивного натовского меньшинства и их заокеанских кураторов, пытающихся воспользоваться искусственно спровоцированным кризисом для решения своих сугубо эгоистических задач».

В ведомстве отметили упорство Петра Павла, «столь рьяно рядящегося в тогу новоявленного апостола — одного из главных проповедников «миролюбивой» политики альянса».

Напомним, ранее глава Военного комитета НАТО Пётр Павел заявил о якобы существующих «угрозах с Востока» для Североатлантического альянса. Также он заявил о том, что Россия использует в борьбе с Западом гибридную тактику, включающую «пытки и ложь», может нанести удар по территории альянса в Прибалтике, а также о том, что альянс может разместить в Польше и странах Балтии семь дивизий, чтобы «избежать поражения в этом регионе».