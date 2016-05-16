Москва, 16 мая, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Министерство культуры Архангельской области должно активнее работать по сохранению культурного наследия региона. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 16 мая депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина («Единая Россия»), комментируя тяжелую ситуацию с сохранностью памятников культуры в Архангельской области. «Федеральные памятники должны реконструироваться за счет федерального бюджета. Региональные — это наша зона ответственности. Я думаю, что министерство культуры региона должно поактивнее работать по сохранению нашего наследия и требовать деньги из федерального бюджета на поддержку памятников», — сказала она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

По словам депутата, соответствующие расходы надо предусмотреть и в региональном бюджете. «Нужно поступательно это делать, выходить с инициативой в областной бюджет, к депутатам местного законодательного собрания, закладывать деньги на ремонт памятников», — отметила Вторыгина.

«Мы должны это сохранять. Что же мы тогда за люди, которые не сохраняют свое наследие? Это недопустимо. Я понимаю, что сейчас скажут: денег в бюджете нет, ничего нет, но надо требовать от федеральной власти, чтобы они отремонтировали свои памятники», — подчеркнула она.

Она сообщила, что к ней как к депутату Госдумы местные жители обращаются с подобными проблемами. «Ко мне обратились из Каргополя по поводу бывшего здания педколледжа, это здание федерального значения, я 100 писем написала, чтобы его передали нам либо они сами его ремонтировали, потому что здание историческое. Федеральные власти много работают над восстановлением наших храмов, например, на Соловках, но это здание в центре Каргополя все портится. Отвечают, что они над этим сейчас думают», — отметила она.

Вторыгина высказала мнение, что такая работа с федеральным центром — прежде всего прерогатива министерства культуры Архангельской области, при этом депутат убеждена, что в этой работе необходимо расставить приоритеты.

Парламентарий пообещала сделать все от нее зависящее в этой сфере. «Главное, чтобы министерство тоже обратилось за поддержкой и помощью, я же не могу в деталях знать то, что они знают. Моя задача сегодня — получить от них письмо и пролоббировать интересы области на федеральном уровне», — пояснила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Архангельской области докладывает, что нарушение закона в сфере сохранения памятников в регионе носит массовый характер. Из 1849 объектов культурного наследия Архангельской области лишь 398 находятся в удовлетворительном состоянии, 409 — в аварийном. В числе полностью утраченных официально числятся 413 объектов. По мнению экспертов, число полностью утраченных памятников культуры сегодня составляет около 800.