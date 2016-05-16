Токио, 16 мая, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Японии произошло очередное землетрясение. На этот раз магнитуда подземных толчков составила 5,6 балла. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает национальная телерадиовещательная компания NHK.

zeml.info Землятресение

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 21:23 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в южной части префектуры Ибараки. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Подземные толчки ощущались в Токио.

Угрозу цунами власти не объявляли. Сообщения о жертвах или разрушениях не поступали.