Кишинёв, 16 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе состоялся учредительный съезд партии «Действие и солидарность», председателем которой была избрана экс-министр просвещения Майя Санду. Как передает корреспондент ИА REGNUM, своей главной целью руководство новой партии назвало борьбу с коррупцией, а во внешней политике пообещало обеспечить подлинную «евроинтеграцию» — «не на словах, а на деле», развивать стратегическое партнерство с США и «нормализовать» отношения с Россией.

unifight.info Шахматы

Ближайшими целями оппозиции Майя Санду назвала победу на осенних президентских выборах, роспуск парламента и назначение досрочных парламентских выборов.

Согласно социологическому опросу «Барометр общественного мнения» за май 2016 года, Майя Санду возглавляет рейтинг самых популярных молдавских политиков — ей в той или иной степени доверяют 31% граждан. Далее следуют лидер социалистов Игорь Додон (27,8%), председатель «Нашей партии» Ренато Усатый (27,6%) и руководитель платформы «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе (22,2%).

В случае проведения в ближайшее воскресенье президентских выборов 18,5% граждан проголосовали бы за Игоря Додона, 12,9% — за Майю Санду, 7,7% — за Андрея Нэстасе. За еще незарегистрированную партию Санду на гипотетических парламентских выборах готовы голосовать 11,1% граждан.