Вологда, 16 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Список богатейших депутатов Вологодской области возглавил «единоросс» Евгений Коротков. По официальным данным, за минувший год он заработал 37,41 миллиона рублей. В собственности парламентария дача, площадью 2,1 тысячи квадратных метров, земельный участок в 2 тысячи кв.м., дачный дом, 3 квартиры (107, 57 и 89 кв.м.) и гараж. Также ему принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser 200, снегоход и автоприцеп. Его супруга, заработала за год 139 тысяч рублей. Она владеет квартирой и двумя иномарками Suzuki SХ4 и Toyota Venza, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в парламенте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Заработки

Второе место по объемам доходов занял также представитель партии власти Евгений Иванов с годовым заработком в 29,74 миллиона. Ему принадлежат 3 земельных участка (2500, 2500 и 1081 кв.м.), жилой дом (231 кв.м.), 2 дачных дома (256 и 82 кв.м.), квартира (149 кв.м.) и гараж. Кроме того, депутат владеет Toyota Land Cruiser 120, двумя снегоходами и тремя прицепами. При этом супруга парламентария заработала за год 195 тысяч рублей.

На третьем месте в списке богатых депутатов — Николай Шамурин с доходом в 11,52 миллиона рублей. В его собственности 3 земельных участка и 3 квартиры, а также автомобили Toyota RAV 4, Nissan Х-Trail и трактор «Беларус».

Самым «бедным» парламентарием Вологодчины по итогам 2015 года стал «справедливоросс» Евгений Суров. За год он заработал лишь 595 тысяч рублей. В его собственности находится 2 земельных участка (под автостоянки — 562 кв.м., и сельскохозяйственного назначения — 23,74 тысячи кв.м.), а также — довольно большая квартира (595 кв. м.), водопроводная и канализационная сети и ливневая канализация. Ездит народный избранник на автомобиле Volkswagen Touareg.