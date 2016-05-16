Белгород, 16 мая, 2016, 17:34 — ИА Регнум. Участники народного жилищного движения Белгородской области 15 мая провели пикет «Против воров и поборов за порядок в ЖКХ» в областном центре на Свято-Троицком бульваре в Иоасафовском сквере. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальное сообщество движения, целью митингующих был протест против нормативов на ОДН по электроэнергии, роста тарифов на коммунальные услуги и недобросовестных управляющих компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

Митингующие требовали приостановить взимание платы за капитальный ремонт общего имущества и за электроэнергию на общедомовые нужды сверх нормативных значений, вернуть сферу ЖКХ «под управление государства», включить стоимость жилищно-коммунальных услуг и капремонта в стоимость потребительской корзины.

Также у собравшихся были претензии к управляющим компаниям, обслуживающим дома в областном центре. ООО «МУК №1», по словам участников митинга, навязывало жителям Левобережного района ООО «УК Русь» в качестве управляющей организации. Руководителя ООО «МУК №1» обвинили в том, что он захватил общее имущество собственников — помещения колясочных в первом, во втором, в третьем и девятом подъездах дома №1 по ул. Гостёнской, — а руководителя ООО «УК Русь» — в том, что он использует фасады многоквартирных домов и электрощитки в местах общего пользования для размещения рекламы, не согласованной с собственниками жилья.