Москва, 16 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обсудит вопрос повышения зарплат работникам бюджетной сферы с правительством. Об этом он заявил 16 мая в ходе совещания по выполнению «майских указов».

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«В ближайшее время с коллегами из правительства обсудим вопросы повышения оплаты труда работников бюджетной сферы», — сказал Путин.

Напомним, вопрос с заработной платой для работников бюджетной сферы является одним из основных в социальной повестке дня российских властей. Руководство страны регулярно затрагивает эту сферу в процессе обсуждения социально-экономических вопросов.