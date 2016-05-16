Мурманск, 16 мая, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Северного флота.

mil.ru Крейсер «Пётр Великий»

«Это первый выход в море ракетного крейсера после восстановления технической готовности корабля, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Экипаж «Петра Великого» отработал весь комплекс задач базовой подготовки, провёл проверку готовности оружия и технических средств корабля к действиям в море».

Экипаж тяжелого ракетного крейсера в течение нескольких дней отработает походную организацию службы, выполнит проверку оружия и технических средств в Баренцевом море. На борту корабля состоятся учения по борьбе за живучесть на ходу и на якорной стоянке, по приему вертолётов, а также по противолодочной и противовоздушной обороне.

Отметим, данный выход в море крейсера «Пётр Великий» станет первой морской практикой для военнослужащих по призыву и ряда контрактников, поступивших на военную службу в экипаж крейсера в 2015 и 2016 годах.

Напомним, тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» — самый большой в мире неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. Предназначенный для поражения крупных надводных и береговых целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей, крейсер «Пётр Великий» несёт на своём борту самое современное вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013—2014 годах «Пётр Великий» осуществил дальний поход в Средиземное море, который продолжался более семи месяцев. Во время этого похода на борту крейсера Северного флота располагался штаб оперативного командования соединения боевых кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море.