Кудымкар, Пермский край, 16 мая, 2016, 17:36 — ИА Регнум. Жители города Кудымкара Пермского края, наиболее пострадавшего от весеннего паводка, винят в этом не столько стихию, сколько бездействие местных и краевых властей.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Накануне, 15 мая, на городской площади Кудымкара состоялся митинг «Защитите нас от паводка!». Триста человек выдвинули претензии к работе местной и краевой власти, требовали компенсацию за реальный ущерб, проведения водопропускных работ и очистки дна реки Иньва. Об этом сообщает издание «Парма-Новости». Под итоговой резолюцией подписи поставили 260 участников митинга.

«Те, кто не смог прийти на митинг, — сообщает издание, — может прийти в редакцию «Парма-Новости» до 19 мая и поставить свою подпись». Организаторы акции планируют отправить резолюцию президенту РФ Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, сопредседателю центрального штаба ОНФ Станиславу Говорухину.

В тексте резолюции, в частности, утверждается, что четвертый год подряд (2013, 2014, 2015, 2016) несколько микрорайонов города оказываются затопленными.

В одном из затопленных микрорайонов (район Старого аэропорта) городская администрация выделила земельные участки многодетным семьям и детям-инвалидам под строительство жилых домов, выполняя Федеральный закон №138, который в 2011 году подписал Дмитрий Медведев. Многие многодетные семьи построили дома или начали строительство. В этом же микрорайоне были построены дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По вине чиновников люди вынуждены жить в домах, расположенных в опасной зоне затопления.

Напомним, 18 апреля в Кудымкаре был введен режим ЧС. Пик половодья пришелся на 19 апреля, когда уровень воды в реке Иньве поднялся до 642 см. Затопленными оказались микрорайоны Заболотная и Нахаловка, районы старого аэропорта и Льнозавода. По данным местной администрации, подтопленными оказались 452 дома, в которых проживают 1379 человек.

Отметим, что сейчас в городе работает комиссия, устанавливающая ущерб. Местные жители беспокоятся, что выплаты не покроют их потери, и пытаются привлечь к проблеме ежегодного затопления Кудымкара внимание федеральных властей.