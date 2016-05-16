Донецк, 16 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Власти ДНР могут при соблюдении ряда условий помочь Украине провести конкурс «Евровидение-2017» в Донецке. Об этом в комментарии ДАН заявил и. о. министра культуры республики Михаил Желтяков.

Федя Кузнецов Логотип национального отбора Украины на Евровидение 2016

По его словам, ДНР может «оказать содействие Киеву и провести «Евровидение-2017» в Донецке, но на особых условиях».

«Такой благородный шаг в сторону Украины может сделать только Донбасс. Мы даже готовы предоставить площадку для песенного конкурса, но с условием, чтобы европейцы увидели, как Украина «любит» свой народ», — сказал Желтяков. В частности, артисты будут добираться в Донецк через блокпосты — «которые ежедневно пересекают граждане», а также посетят шахту «Октябрьскую», в районе донецкого аэропорта.

«Пусть песенный конкурс откроет глаза европейцам на существующую реальность. Другое дело, что Киев никогда не пойдет на это», — заявил Желтяков.

Министр также отметил, что при согласии Украины решение о проведении в Донецке «Евровидение-2017» сначала должно быть вынесено на референдум.

«Нужно изучать мнение жителей столицы ДНР на предмет того, а хотят ли они в своем городе видеть «Евровидение», которое в последние годы стало столь политизированным. Провести конкурс — это идея хорошая и заманчивая. Донецк всегда готов», — подытожил Желтяков.

ИА REGNUM напоминает, что следующий конкурс «Евровидения» должен пройти на территории Украины. О своей готовности провести мероприятие уже заявили Киев, Львов, Одесса, Днепропетровск и даже Херсон. Вместе с тем неясно, как в условиях тяжелого экономического кризиса Украина найдет средства на подготовку конкурса.

15 мая министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что власти страны надеются провести «Евровидение-2017» за счет средств западных инвесторов, а Киев однозначно не намерен тратить на проведение конкурса бюджетные средства.