Минск, 16 мая, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия являются сторонницами безопасной Европы без разделительных линий. Об этом 16 мая на брифинге в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и Александра Лукашенко

По итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем руководитель российской дипломатии констатировал отсутствие принципиальных расхождений во внешней политике. При этом Лавров выразил надежду на выход из тупика, в котором оказались отношения с Западом, одновременно усиливая взаимодействие в военной сфере как по линии Союзного государства, так и ОДКБ.

Лавров отметил, что «наши коллеги из стран НАТО пытаются нагнетать конфронтацию», «передвигают военную инфраструктуру на Восток, близко к нашим границам» и, не проявляя склонность к конструктивному диалогу, «пытаются нагнетать эмоции». В свою очередь Макей отметил, что на активизацию НАТО и размещение евроПРО у границ Союзного государства Белоруссии и России есть что противопоставить — «адекватные меры реагирования». Коль скоро «наши западные партнёры» усиливают военное присутствие у границ Союзного государства, отметил Макей, то это не может не вызывать рост напряжённости и озабоченности Минска и Москвы.

В ходе встречи Сергея Лаврова с Александром Лукашенко и Владимиром Макеем руководитель постсоветской республики рассказал об «откровенном разговоре» с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, который 12 мая принял участие в заседании союзного Совмина, а затем посетил одну из резиденций Лукашенко в Могилёвской области. «Мы в дружеской такой атмосфере могли обсудить все вопросы — закрытых тем у нас нет. У нас очень открытое общение с премьер-министром России. Поэтому мы достаточно внимательно, насколько это возможно было в том формате, проговорили некоторые вопросы», — сообщил Лукашенко.

«В таком узком кругу сегодня я хотел бы, чтобы мы откровенно поговорили о будущем — о будущем наших отношений, и о будущем Евразийского экономического союза в связи с тем, что 31 мая мы будем проводить соответствующую встречу», — сказал Лукашенко, говоря о предстоящем саммите в Астане на уровне глав государств.

«Хотелось бы услышать ваши оценки и по некоторым международным проблемам, особенно по Украине, Сирии. Чтобы, может быть, даже ввели меня в курс дела, некоторых там событий последнего времени, чтобы мы знали, как координировать, корректировать свою позицию по тем или иным вопросам, — сказал Лукашенко. — В то же время, если ко мне будут какие-то вопросы — я готов ответить на все вопросы, которые могут даже возникать в будущем».

В свою очередь Лавров сказал: «Мы действительно полностью разделяем концепцию наших отношений, которую вы сейчас изложили — что вопросы возникают между любыми государствами, между союзниками. Но отличие наших отношений в том, что эти вопросы мы честно ставим перед нашими товарищами, перед нашими партнерами. И всегда понимаем друг друга, хотя порой решения ищутся не за один день».

«В этом году у нас насыщенная повестка дня, — констатировал Лавров. — У нас, как говорится, все руки заняты тем, что надо выполнять поручения президентов. Тем более, что международная обстановка требует тесной координации».

Макей и Лавров обсудили с Лукашенко график визитов на высшем уровне: 31 мая — саммит ЕАЭС в Астане, летом — визит президента России Владимира Путина в Минск на Форум регионов России и Белоруссии, а осенью — встреча президентов в формате саммита СНГ. Особое внимание было уделено отношениям со странами Запада, в том числе в формате Евразийский союз — Евросоюз.

Были также обсуждены проблемы в гуманитарной сфере. В частности, Лавров заявил о недопустимости ревизии итогов Великой Отечественной войны, героизации нацизма и переписывания истории.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусско-российские отношения прошли проверку на прочность в ряде конфликтных ситуаций, в частности — украинским кризисом. Вместе с тем эксперты не исключают, что украинский сценарий может повториться в Белоруссии.