Воронеж, 16 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Конкурс на разработку логотипа опорного университета объявлен в Воронеже. Объявление об этом размещено на сайте Воронежского государственного технического университета, на базе которого создается опорный вуз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

vorvuz.ru Опорный много профильный университет

Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч рублей.

Согласно положению о конкурсе, участвовать в нем могут студенты ВГТУ, а также Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (либо коллективы студентов). Каждый участник может выставить на конкурс не более двух работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Логотип, победивший на конкурсе, станет официальным логотипом Воронежского опорного технического университета.

Работы будут приниматься с 13 до 31 мая, оценку работ конкурсная комиссия проведет с 1 по 10 июня. Объявить победителей конкурса планируется до 30 июня.

Воронежский государственный технический университет вошел в число вузов-победителей конкурса министерства образования и науки на создание опорного вуза. В марте этого года вышел приказ Минобрнауки об объединении Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета на базе первого для создания опорного технического вуза. Возглавил объединенный университет прежний ректор ВГАСУ Сергей Колодяжный.

Опорный вуз в течение трех лет будет получать субсидию от Минобрнауки в размере до 200 млн рублей.

Добавим, что расценки на разработку логотипов в дизайнерских бюро Воронежа колеблются от пяти до 10 тысяч рублей, а весь брендбук обойдется в 25−50 тысяч рублей.