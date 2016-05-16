Логотип Воронежского опорного университета разработают за 250 тыс. рублей
Воронеж, 16 мая, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Конкурс на разработку логотипа опорного университета объявлен в Воронеже. Объявление об этом размещено на сайте Воронежского государственного технического университета, на базе которого создается опорный вуз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Призовой фонд конкурса составляет 250 тысяч рублей.
Согласно положению о конкурсе, участвовать в нем могут студенты ВГТУ, а также Воронежского государственного архитектурно-строительного университета (либо коллективы студентов). Каждый участник может выставить на конкурс не более двух работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Логотип, победивший на конкурсе, станет официальным логотипом Воронежского опорного технического университета.
Работы будут приниматься с 13 до 31 мая, оценку работ конкурсная комиссия проведет с 1 по 10 июня. Объявить победителей конкурса планируется до 30 июня.
Воронежский государственный технический университет вошел в число вузов-победителей конкурса министерства образования и науки на создание опорного вуза. В марте этого года вышел приказ Минобрнауки об объединении Воронежского государственного технического университета и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета на базе первого для создания опорного технического вуза. Возглавил объединенный университет прежний ректор ВГАСУ Сергей Колодяжный.
Опорный вуз в течение трех лет будет получать субсидию от Минобрнауки в размере до 200 млн рублей.
Добавим, что расценки на разработку логотипов в дизайнерских бюро Воронежа колеблются от пяти до 10 тысяч рублей, а весь брендбук обойдется в 25−50 тысяч рублей.