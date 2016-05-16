Москва, 16 мая, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Российское руководство не должно ссылаться на сложности в процессе выполнения «майских указов». Об этом 16 мая в ходе совещания по выполнению «майских указов» заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Четыре года назад в известных «майских указах» были обозначены цели в экономике, социальной сфере, демографии, науке, образовании, других областях», — сказал Путин.

По его словам, российские власти «взяли на себя тогда большую ответственность перед гражданами и должны работать без ссылок сложности и внешние ограничения».

Напомним, 11 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что на сегодняшний день часть «майских указов» уже исполнена, а часть продолжается.

«Работа большая, сложная, масштабная, рассчитанная на значительную перспективу, часть тех решений, которые были запланированы указами, исполнена, часть работ продолжается», — сказал Медведев.

По его словам, на сегодняшний день «работать приходится в более сложных условиях, чем те, которые были в момент подписания документов», однако «других условий у нас нет, мы все равно должны двигаться вперед».