Душанбе, 16 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. За первые три месяца 2016 года объем внешнего долга Таджикистана увеличился на $5 млн и составил $2 млрд 187 млн, сообщает сегодня, 16 мая, «Азия-Плюс» со ссылкой на оперативные данные Министерства финансов Таджикистана.

Долг

По информации ведомства, более $1,98 млрд составляет непосредственно государственный долг, обеспечивающий выполнение услуг правительства страны. $22,4 млн приходится на долги с государственной гарантией, около $31,5 млн — долги госпредприятий без правительственной гарантии. $132,4 млн составил долг Нацбанка Таджикистана (НБТ) перед Международным валютным фондом, привлеченный для сохранения равновесия выплат.

$11 млн в структуре внешнего долга приходится на китайский кредит, привлеченный НБТ, а также $5,6 млн — на кредит Исламского банка развития.

Напомним, на начало года объем внешнего долга Таджикистана оценивался в $2 млрд 182 млн, за год он увеличился на $87,2 млн.

В феврале 2016 года первый заместитель министра финансов Таджикистана Джамшед Каримзода сообщил о том, что в 2015 году страна полностью погасила задолженности перед Казахстаном и Узбекистаном.