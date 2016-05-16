Вологда, 16 мая, 2016, 17:25 — ИА Регнум. ЕГЭ стартуют 27 мая. На территории области будут открыты 47 пунктов сдачи экзамена. В этом году единый госэкзамен по 14 учебным предметам сдают 5576 участников. Самыми популярными экзаменами являются обществознание (2826 человек), физика (1861 человек), биология 1152 (человека) и история (1095 человек), сообщает корреспондент ИА REGNUM с оперативного совещания в региональном правительстве. Участники сегодняшнего заседания отметили, что точные технические науки, которые востребованы промышленным комплексом региона, гораздо меньше интересуют нынешнюю молодежь.

Дарья Антонова ИА REGNUM Единый государственный экзамен

«Мы продолжаем готовить гуманитариев, но нам, как воздуха, не хватает инженерных кадров. Ориентационная работа в школах ведется из рук вон плохо. Нам не нужно столько гуманитариев, коллеги. У нас экономически сильный регион. Нам нужны инженерные кадры, поэтому прошу департамент образования учесть потребность наших промышленных предприятий в инженерных кадрах при профориентационной работе как с учащимися, так и с родителями», — заявил глава региона Олег Кувшинников.

Для качественного проведения дня экзамена сейчас в области готовят помещения для учащихся, медработников, родителей, сотрудников и сопровождающих. Аудитории будут снабжены переносными металлодетекторами. Накануне экзамена помещения обследуют на предмет антитеррористической защищенности. Региональный центр онлайн видеонаблюдения начнет работу 27 мая.