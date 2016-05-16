Вашингтон, 16 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. США и мировые державы готовы поставлять вооружения международно признанному правительству Ливии для борьбы с «Исламским государством» и другими террористическими группами, передает Associated Press. Они выступают за исключения в наложенном оружейном эмбарго против североафриканской страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Такое решение содержится в подготовленном коммюнике Совета Безопасности ООН по Ливии. Корреспонденты AP уже успели ознакомиться с неопубликованным документом.

Согласно подписанному коммюнике, пять постоянных членов Совета Безопасности и 15 других стран «готовы ответить на просьбу ливийского правительства об обучении и снабжении» правительственных войск.