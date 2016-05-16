Магас, 16 мая, 2016, 17:23 — ИА Регнум. В ингушском городе Карабулаке задержан молодой человек, которого подозревают в участии в террористической организации ИГ, деятельность которой запрещена в России. Задержанный попал в поле зрения правоохранителей как агитатор и вербовщик новобранцев в ряды боевиков на стороне ИГИЛ, пишет издание «Ингушетия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как выяснилось при проверке, 23-летний житель республики был студентом социального факультета Южного федерального университета, сообщил представитель пресс-службы ГУ МВД по СКФО Марк Толчинский. При задержании у злоумышленника была обнаружена самодельная граната, так называемая «хоттабка».

В настоящее время по факту задержания проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов. Также предстоит выяснить, успел ли подозреваемый склонить кого-нибудь к противоправной деятельности.

Стоит отметить, что в марте 2016 года в Сочи был задержан еще один житель Ингушетии, подозреваемый в вербовке в ИГИЛ. Как сообщало ИА REGNUM, являющийся студентом одного из вузов города подыскивал в сети Интернет девушек для отправки в Сирию. Пропагандой экстремизма молодой человек по имени Ибрагим занимался с 2014 года. Он вел переписку с молодыми женщинами, уговаривая их вступить на путь джихада и пропагандируя радикальный ислам.