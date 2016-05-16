Киев, 16 мая, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко ветировал закон о повышении пошлины на экспорт металлолома.

lom-medi.ru Металлолом

Об этом сообщает 16 мая аппарат Верховной рады Украины, передает корреспондент ИА REGNUM. Аргументы президента по данному вопросу пока не опубликованы.

Напомним, что по этому вопросу продолжается достаточно жёсткое противостояние. Повысить пошлину требовали руководители крупнейших украинских металлургических предприятий, и парламент в итоге принял их сторону. Согласно информации металлургов, несмотря на острый дефицит металлолома на украинских заводах, Украина экспортирует рекордные объемы лома, что является крайне деструктивной тактикой. Однако проблема в позиции «западных партнеров» — ЕС считает, что повышение пошлины на экспорт металлолома с Украины может истолковываться как ограничительная мера, и выступает категорически против этого.

В итоге президент Порошенко принял именно сторону Запада. Украинские металлурги решение президента пока не комментировали.