Москва, 16 мая, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Правительство Архангельской области поверхностно подходит к проблеме сохранности памятников культуры, такое отношение к объектам культурного наследия недопустимо. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM 16 мая депутат Госдумы от Архангельской области Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), комментируя ситуацию, сложившуюся в Архангельской области с охраной памятников культуры.

Алексей Задонский Архангельская область. Соловецкий монастырь

«Обеспечивать сохранность объектов культурного наследия должно правительство каждого региона. То, что происходит в нашей области — прямое указание на то, что в комплексе задача не решается. Например, отремонтировали в прошлом году крыльцо у здания-памятника культурного наследия, — в этом году у него потекла крыша. Еще через какое-то время памятник полностью разрушен. А это значит, что работа проводится всего лишь поверхностная», — сказала она.

Статистика говорит сама за себя, констатирует Епифанова: «У нас в регионе 1849 объектов культурного наследия. Только официально среди полностью утраченных числятся 413 объектов. Такое отношение к объектам культурного наследия просто никуда не годится. Тем более у нас на севере много памятников деревянного зодчества», — подчеркнула она.

По мнению Епифановой, региональному правительству следует вести мониторинг таких объектов. «Региональному правительству необходимо бить во все колокола: вести ежегодный мониторинг таких объектов, просчитывать и отрабатывать их реальную потребность в противоаварийной работе и реставрации, выходить с вопросом об увеличении субвенций из федерального бюджета, раз регионального финансирования не хватает», — отметила депутат.

«Здесь нужна инициатива нашего правительства и способность работать в режиме ЧС, ведь именно такая ситуация сложилась в нашем регионе с памятниками культурного наследия. Я, в свою очередь, готова помогать и активно участвовать в этой работе», — сказала Епифанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Архангельской области докладывает, что нарушение закона в сфере сохранения памятников носит массовый характер. Из 1849 объектов культурного наследия региона лишь 398 из них находятся в удовлетворительном состоянии, 409 — в аварийном. В числе полностью утраченных официально числятся 413 объектов. По мнению экспертов, число полностью утраченных памятников культуры превышает официальные данные почти в 2 раза.