Красноярск, 16 мая, 2016, 17:09 — ИА Регнум. 15 мая состоялась акция красноярских дальнобойщиков, адресованная Конституционному суду в преддверии решения по поводу системы «Платон». В ходе официального пикета на площади Революции напротив здания администрации Красноярского края в небо запустили две сотни черных траурных шаров, с прикрепленными к ним лозунгами.

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Таким образом перевозчики, недовольные введением в ноябре прошлого года нового транспортного сбора с грузовиков массой более 12 тонн, хотели передать послание Конституционному суду России, в котором в данный момент рассматривается жалоба депутатов Государственной думы.

Как рассказал ИА REGNUM руководитель ассоциации дальнобойщиков «Сибиряк» Ян Шикин, акция получилась эффектной, но малоэффективной. «Несмотря на непогоду, все прошло очень хорошо. В акции приняли участие около 45 человек. Мы вышли с десятью баннерами около памятника Ленину, а за этими баннерами висели восемь плакатов на шарах, и эти плакаты мы запустили в небо», — сказал он, отметив, что никакой реакции на проведенное мероприятие не поступило, хотя «шары прошли целенаправленно прямо над крышей серого дома».

По словам Шикина, решение Конституционного суда ожидается 17 мая, инициативу красноярских дальнобойщиков по проведению акций накануне этого решения поддержали в других городах. «Мы тут задали тон: это предложение пошло от Красноярского края. У нас она была самой яркой, но в европейской части к нам присоединился Ростов, некоторые города Краснодарского края, также была акция под Москвой, планировал присоединиться Санкт-Петербург», — сообщил он.

Отвечая на вопрос ИА REGNUM, как сами организаторы оценивают результаты мероприятия, Шикин заявил: «Результаты оценивать пока рано. Какие выводы кто для себя сделал, будет видно 17 мая».

Он также подчеркнул, что, если решение суда закрепит новый налог, то дальнобойщики продолжат сопротивляться и саботировать поборы. «Буквально вчера обсуждали этот вариант. Что нам остается? Будем до конца сопротивляться: не будем регистрироваться, а кого заставят — будут уклоняться от платежей, скрываться. По сути, нас, зарегистрированных предпринимателей, вынуждают переходить в «серую зону». Уже сейчас многие перевозчики закупают приспособления по сокрытию номеров, мажут их грязью, зимой закрывали их снегом. Я считаю, что это не выход, но и других путей нам не оставили», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Система взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам начала работать 15 ноября 2015 года. Оператором и разработчиком системы «Платон» является дочерняя структура «Ростеха» «РТ-Инвест Транспортные системы». С момента введения системы в регионах акции акции протеста дальнобойщиков.