Великий Новгород, 16 мая, 2016, 17:09 — ИА Регнум. За первые 4 месяца 2016 года ОАО «Акрон» перечислило в бюджет Новгородской области 1,7 млрд рублей налога на прибыль, в том числе 700 млн рублей за счёт переплаты по состоянию на начало 2016 года. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 16 мая, в пресс-службе компании, «Акрон» увеличил налоговые выплаты в консолидированный бюджет Новгородской области в 5,6 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда компанией было уплачено 300 млн рублей налога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новое

«В связи с существенными колебаниями курса рубля к доллару США, курсовые разницы оказывают влияние на налогооблагаемую прибыль ОАО «Акрон» и его дочерним предприятием ПАО «Дорогобуж» в Смоленске и, как следствие, на уплачиваемый налог на прибыль», — пояснили в пресс-службе группы компаний ОАО «Акрон». В бюджет Смоленской области «Дорогобуж» за 4 месяца 2016 года увеличило отчисления на 32% до 600 млн рублей.

«При этом налогооблагаемая база под воздействием курсовых разниц может как увеличиться (что наблюдается в 2016 году) при росте рубля, так и уменьшиться (как произошло в 2015 году) при ослаблении рубля, исключительно из-за макроэкономических факторов», — отметили в пресс-службе «Акрона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году налоговые поступления от «Акрона» подверг резкой критике губернатор Новгородской области Сергей Митин. Он высказал недоумение, почему при отгрузке 80% продукции на экспорт и росте доллара в два раза, налог на прибыль от крупнейшего налогоплательщика региона снизился.