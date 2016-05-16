Донецк, 16 мая, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В ДНР на сегодняшний день около 100 предприятий занимаются производством стройматериалов. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает ДАН со ссылкой на информацию пресс-службы министерства строительства республики.

stekloplast.tomsk.ru Строительные материалы

По данным ведомства, республиканские власти закупают стройматериалы у местных товаропроизводителей.

«На сегодняшний день в республике налажено собственное производство стройматериалов. Их выпуском занимается уже порядка 100 предприятий. В частности, 11 заводов производят бетон и раствор. Остальные выпускают шлакоблок, шифер, пенопласт, рубероид, пленку, известь, кабель гвозди, котлы, занимаются добычей песка и щебня», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в конце 2014 года в ДНР только два предприятия продолжали выпуск стройматериалов. В то же время по состоянию на май 2016 года в ДНР производство собственных материалов покрывает внутренние потребности на 70%.

«При строительстве одноэтажного жилого дома можно охватить местными материалами 70% работ: заливка фундамента, возведение стен из бетона или шлакоблока, шифер, рубероид, окна, двери. Остальное — сантехприборы, дерево, кирпич, отделочные материалы и другое — завозится», — сообщили в министерстве.

В свою очередь 16 мая замначальника отдела строительства Министерства строительства и ЖКХ ЛНР Александр Швороб заявил, что строители завершают наружные отделочные работы на объектах республиканской программы строительства «100 домов», а также устраняют ранее выявленные недочеты.

«Работы идут согласно утвержденному на сегодняшний день графику. Идут работы, которые были перенесены на весну, также идут дополнительные работы, которые выполняются по желанию жителей. Люди отзываются положительно. Если возникают какие-то вопросы, которые возникают у людей при эксплуатации дома, то подрядчик собирает эту информацию и их устраняет», — сказал Швороб.

По его словам, все выявленные ранее недочеты уже практически полностью устранены, а сами работы по домам завершены примерно на 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, до августа 2016 г. в ДНР планируют завершить вторую очередь восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате ведения боевых действий. В частности, программа охватывает 1189 поврежденных многоэтажек, 436 объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. Она также включает строительство маневренного жилья и восстановление около 2 тыс. частных домов.