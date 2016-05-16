Берлин, 16 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. В отличие от некоторых своих коллег, вице-председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц не намерен оспаривать кандидатуру Зигмара Габриэля на пост канцлера ФРГ, передает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Габриэль является «естественным кандидатом (на должность) канцлера», говорит Шольц.

Ранее Габриэль высказался о проведении открытых дебатов относительно кандидатов на пост канцлера. «Было бы превосходно, если в следующем году были два или три человека из руководства СДПГ: у меня хватает смелости», — заявил он в интервью Spiegel. Министр экономики Германии отметил, что если на следующих выборах будут несколько кандидатов от социал-демократов, то его партия проведет голосование по этому поводу.

Лидер СДПГ отметил, что не цепляется за свое кресло: «Если кто-то считает себя незаменимым, что было бы еще хуже, поддерживает свою самооценку за счет должности, он уже потому непригоден».

Согласно опросам, Габриэль теряет популярность из-за миграционной политики правительства ФРГ — за него проголосовали лишь 20% респондентов. Вышеупомянутый Шольц наряду с министром по социальным вопросам Андреей Налес, председателем Европарламента Мартином Шульцем и главой МИД Франк-Вальтером Штайнмайером являются альтернативой Габриэлю в вопросе о кандидате на должность канцлера ФРГ. Однако, как пишет Spiegel, ни один из них не имеет серьезных шансов оспорить пост премьер-министра у Ангелы Меркель.

СДПГ определится с кандидатами на канцлерство после выборов в ландтаг Северного-Рейна Вестфалии в мае 2017 года.