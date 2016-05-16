Анкара, 16 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Турецкий парламентарий из правящей партии Справедливости и развития Шамиль Тайяр заявил, что его заявление о желании сбить ещё один российский самолет, было шуткой. Об этом он сегодня, 16 мая, написал в своем микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не угадал

Напомним, Тайяр после победы российского баскетбольного клуба ЦСКА над турецким «Фенербахче» в «Финале четырех» написал в своем Twitter: «Хочется снова сбить российский самолет!».

Эта запись вызвала скандал в российских и турецких СМИ. Многие резко осудили высказывание депутата, другие напомнили Тайяру, что после того, как турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией, РФ ввела разрушительные для Турции экономические санкции.

Тайяр поспешил оправдаться и заявил, что его высказывание на самом деле было шуткой и не более того.

«Как человек, считающий, что не следовало сбивать российский самолет, зачем я стал бы предлагать снова совершить ту же ошибку? Если таков уровень дискуссии, я делаю сноску: «это шутка», — написал депутат.

Напомним, что турецкие ВВС преднамеренно сбили российский Су-24. Пилоты успели катапультироваться из горящей машины, но по ним был открыт огонь с земли. Причем огонь вели подконтрольные Турции бандформирования на территории Сирии. Командир корабля капитан Олег Пешков был убит. Если турецкий парламентарий считает, что по подобным поводам можно шутить, то с чувством юмора у него плохо.