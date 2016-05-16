Красногорск, 16 мая, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Школу и медицинскую организацию, обеспечивающей сопровождение образовательного процесса учеников одной из школ подмосковного Красногорска, проверят после гибели школьницы на уроке физкультуры. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале. 1888

16 мая специалисты ведомства начали выездную проверку школы №1 города Красногорска и поликлиники №1, входящей в состав ГБУЗ «Красногорская городская больница №2». Поводом для опроверки стала смерть восьмиклассницы на уроке физкультуры.

Отметим, что ранее проверка была начата также следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, девочка во время урока физкультуры вместе с классом пробежала несколько кругов по стадиону, затем играла с мячом, после чего на построении ей стало плохо. Несмотря на овсе усилия врачей девочка скончалась. Отмечается, что справки об освобождении от физкультуры у девочки не было, но со слов ее матери у школьницы имелась болезнь сердца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, смерть на уроках физкультуры становится опасной тенденцией, ставящей под угрозу жизнь и здоровье детей. Для решения проблемы может потребоваться жесткое вмешательство Министерства образования Московской области. Пропуском на уроки физического воспитания должно стать обязательное наличие медицинской справки.