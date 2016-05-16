Челябинск, 16 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В 2015 году Региональный оператор капремонта Челябинской области провел и профинансировал 402 вида работ на общую сумму 248 миллионов 846 тысяч рублей. Как сообщил 16 мая генеральный директор регионального оператора Вадим Борисов, в среднем за год показатель собираемости взносов по области превысил отметку 58%, а на конец декабря прошлого года на счете Регопертора было собрано более 1 миллиарда 648 миллионов 532 тысячи рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenagold.ru Взнос за капремонт

«В текущем 2016 году краткосрочным планом предусмотрено проведение капитальных ремонтных работ на 1 тысяче 068 домах области. Отмечу, что средства граждан собранные и неосвоенные в предыдущем году, переходят в следующий год. Находятся эти средства на банковском счету и будут использованы исключительно на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и никуда больше. Что же касается такого очень важного вопроса, как качество ремонтных работ, то следует отметить, что в 2015 году контроль качества многократно усилен. На все обращения собственников специалисты реагируют оперативно. Приемку ремонтных работ осуществляет специальная комиссия, в которую входят представители муниципалитета, Регионального оператора, организации осуществляющей строительный контроль, подрядчика выполняющего работы по капремонту, управляющей организации и представителя от собственников конкретного многоквартирного дома», — пояснил Вадим Борисов.

По словам руководителя, общий счет — это гарантия от инфляции. Сумма взносов рассчитывается с учетом инфляции, а всю ответственность за форс-мажор несёт правительство Челябинской области.

Кроме того, глава регионального оператора отметил, что по качеству капитальных ремонтных работ в жилых домах южноуральцев ведется серьезная претензионно-исковая работа. Так в 2015 году в суд было направлено 14 исковых заявлений. Причина: попытка подрядных организаций неосновательно обогатиться по договорам на выполнение работ по капремонту. Все попытки пресечены и по пяти исковым заявлениям требования Регионального оператора удовлетворены в полном объеме, а еще девять дел находятся в настоящий момент на стадии рассмотрения.

Также Региональный оператор занимает принципиальную позицию в отношении оплаты выполненных работ подрядчику. Пока полный пакет документов не будет подготовлен и выполнен весь объем оговоренных работ, подрядчик денег не получит. То есть он будет работать до тех пор, пока не будут устранены все имеющиеся замечания, выявленные приемной комиссией.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, из 2015 в 2016 год в области перешли 522 вида работ по капитальному ремонту многоквартирных домой на сумму 424 миллиона 632 тысячи рублей. Плюс к этим цифрам в соответствии с утвержденным на текущий 2016 год планом Региональным оператором будут направлены на осуществление капитального ремонта домов 1 млрд 655 миллионов рублей, в которые включены 2 тысячи 395 видов работ.

Отметим, что средства собранные с граждан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов не могут быть потрачены ни на что другое, включая содержание регоператора, услуги почты, распечатку квитанций, программное обеспечение, налоги и штрафы. Неизрасходованные в течение одного планового периода средства переходят в следующий период.