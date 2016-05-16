Цхинвал, 16 мая, 2016, 16:54 — ИА Регнум. На территорию Грузии впервые переброшены американские танки и боевые машины пехоты, а количество прибывших в страну военнослужащих США и Великобритании намного превышает численный состав грузинских подразделений, задействованных в учениях. Об этом говорится в официальном заявлении югоосетинского МИД в связи с начавшимися учениями НАТО и Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Грузино-американские учения Noble Partner начались 11 мая, они проводятся уже второй раз. В них принимают участие более 1300 военнослужащих из США, Великобритании и Грузии, также задействованы американские военные самолеты, танки и БМП.

«Политическая и военная поддержка оказываемая Грузии со стороны стран-участниц НАТО, в первую очередь, США, воспринимается в Южной Осетии в качестве прямой угрозы новой дестабилизации военно-политической обстановки в регионе, и несомненно, ведет к осложнению переговорного процесса в рамках единственного имеющегося формата Женевских дискуссий», — заявили в МИД.

Планомерное наращивание военной активности НАТО на территории соседнего государства продолжается на фоне отказа Грузии от предоставления гарантий неприменения силы в отношении Южной Осетии и Абхазии, реваншистских устремлений и безответственных высказываний представителей ее руководства, отметили в МИД.

Учения Грузии и НАТО проходят на военной базе Вазиани. По сообщениям грузинского оборонного ведомства, их цель — повышение боевой готовности грузинской роты, числящейся в силах быстрого реагирования НАТО (NRF).