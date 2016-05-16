Бишкек, 16 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В 2016 году произошедшие в Киргизии природные катаклизмы привели к гибели 10 человек и нанесли ущерб на сумму свыше 49 млн сомов (46,5 млн рублей). Об этом сообщил глава Министерства чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов сегодня, 16 мая, в ходе пресс-конференции.

Цитата из к/ф «Мимино». Реж. Георгий Данелия. 1977. СССР Только один вертолёт

По его словам, всего с начала года на территории страны зафиксированы 50 чрезвычайных ситуаций, преимущественно сходы оползней и селевых потоков на юге Киргизии.

Глава МЧС сообщил, что в результате произошедших 14 — 15 мая в Базар-Коргонском и Токтогульском районах Джалал-Абадской области сходов селей погибли 32 овцы. «На выходных из-за образования оползнеопасных моментов в Сузакском районе переселили 13 семей в более безопасные места», — добавил он.

Также Кубатбек Боронов затронул тему технического оснащения подразделений подчиненного ему ведомства и посетовал, что в распоряжении киргизских спасателей остался только один вертолет, который к тому же нуждается в очередном капитальном ремонте, поскольку уже исчерпал свой календарный ресурс.

Министр отметил, что на эти цели нужны порядка $1,5 млн (около 97,4 млн рублей). «В прошлом году мы внесли этот вопрос на повестку киргизско-российской межведомственной комиссии и просили помочь провести капитальный ремонт. Есть решение комиссии о помощи российской стороны, согласно которому вертолет должен быть отремонтирован на российском заводе. Сейчас мы договорились, что этот вопрос будет решен в кратчайшие сроки», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2015 году в Киргизии были зарегистрированы 229 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в результате которых погибли 53 человека (в 2014 году — 62 человека), а нанесенный катаклизмами ущерб составил 2,29 млрд сомов (2,17 млрд рублей).