Москва, 16 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Москве активно работают творческие объединения при библиотеках. Как заявил заместитель начальника управления координации культурных центров департамента культуры города Москвы Григорий Барухов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, на данный момент кружки при библиотеках города посещают более 20 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Литературное чтение. 1866

«На базе наших московских библиотек работает 1,2 тысячи кружков», — сообщил Барухов.

Как, в свою очередь, заявила директор Московского городского библиотечного центра Мария Рогачева, популярность библиотек в столице увеличивается. «Интерес москвичей к библиотекам на втором месте после интереса к поликлиникам», — отметила Рогачева. Она добавила, что всего в городе работает более 4 тыс. молодых сотрудников. По ее словам, летом в столице планируют провести конкурс молодых библиотекарей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы перешли на новый режим работы с 23 апреля 2016 года. Так, публичные библиотеки открыты для читателей до 22.00. Единый выходной — понедельник.

Также власти столицы планируют в библиотеках до конца года установить порядка 100 вендинговых автоматов с напитками и снеками.

Читайте также: Библиотеки Москвы превращают в «места для перекуса»

Кроме того, как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, в читальнях откроют центры для вдов.

А также: В библиотеках Москвы организуют центры для вдов