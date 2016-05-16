В Москве библиотечные кружки посещают более 20 тыс. человек
Москва, 16 мая, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Москве активно работают творческие объединения при библиотеках. Как заявил заместитель начальника управления координации культурных центров департамента культуры города Москвы Григорий Барухов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, на данный момент кружки при библиотеках города посещают более 20 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На базе наших московских библиотек работает 1,2 тысячи кружков», — сообщил Барухов.
Как, в свою очередь, заявила директор Московского городского библиотечного центра Мария Рогачева, популярность библиотек в столице увеличивается. «Интерес москвичей к библиотекам на втором месте после интереса к поликлиникам», — отметила Рогачева. Она добавила, что всего в городе работает более 4 тыс. молодых сотрудников. По ее словам, летом в столице планируют провести конкурс молодых библиотекарей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы перешли на новый режим работы с 23 апреля 2016 года. Так, публичные библиотеки открыты для читателей до 22.00. Единый выходной — понедельник.
Также власти столицы планируют в библиотеках до конца года установить порядка 100 вендинговых автоматов с напитками и снеками.
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Кроме того, как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, в читальнях откроют центры для вдов.