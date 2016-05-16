Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Задержанный в марте за сексуальное насилие в отношении малолетней массажист одного из детских санаториев Петербурга изобличен еще в трех аналогичных преступлениях. Об этом сегодня, 16 мая, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия в феврале-марте 2016 года 52-летний мужчина в детском санатории Курортного района во время массажа совершил сексуальное насилие в отношении 8-летней девочки.

В правоохранительные органы о случившемся сообщила мать ребенка. Подозреваемый был задержан, возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Как стало известно, этот эпизод был не единственным преступным деянием детского массажиста.

«В ходе следствия была проверена информация о совершении злоумышленником ряда других преступлений, в результате чего он дополнительно изобличен в совершении с января по март 2016 года еще трех аналогичных преступлений в отношении школьниц», — говорится в сегодняшнем сообщении ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.