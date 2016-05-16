Тбилиси, 16 мая, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Пятеро бывших чиновников министерства обороны Грузии осуждены на 7 лет лишения свободы. Тбилисский городской суд на заседании 16 мая вынес приговор по так называемому делу кабелей, которым сотрудники оборонного ведомства обвинялись в растрате крупной суммы бюджетных средств в пользу телекоммуникационной компании АО «Силкнет».

wallsbox.ru За колючей проволокой

По информации суда, бывшие чиновники минобороны с целью реализации преступного умысла в нарушение условий и порядка госзакупок товаров и услуг провели фиктивное исследование рынка, поиски поставщиков и оценку стоимости товаров и услуг. Оборонное ведомство объявило тендер на прокладку оптиковолоконного кабеля в направлении Тбилиси — Коджори — Цалка — Ахалкалаки — Хуло — Батуми и направило требования 9 действующим в Грузии компаниям, чтобы те представили свои предложения.

В назначенный срок предложения представили 4 компании — ООО «Спецсвязьстрой», ООО «Дельтаком», ООО «Оптик Лайн» и АО «Силкнет», причем подробную смету составили только ООО «Спецсвязьстрой» и ООО «Оптик Лайн», остальные указали только общие суммы расходов.

5 сентября 2013 года в министерстве обороны были объявлены только представленные претендентами общие цены и составлен формальный протокол открытия предложений, а победителем была объявлена компания «Силкнет».

На основании заключенного с этой компанией договора министерство обороны должно было уплатить АО «Силкнет» свыше 6,7 млн лари и взамен получить товары и услуги на сумму немногим более 2, 6 млн лари. В результате таких действий чиновники минобороны растратили более 4,1 млн лари бюджетных средств, говорится в решении суда.

После объявления приговора суда адвокаты осужденных заявили, что обжалуют решение в вышестоящей инстанции. Присутствовавший на суде бывший министр обороны Ираклий Аласания, подчиненными которого были осужденные чиновники, заявил журналистам, что не ожидал от судьи такого решения. По его оценке, суд и прокуратура в Грузии находятся под контролем и давлением со стороны бывшего премьера Бидзины Иванишвили.

Ираклий Аласания пообещал, что он и его партия «Свободные демократы» продолжат борьбу как политическими, так и правовыми методами и сделают все, чтобы положить конец правлению Иванишвили.

Как сообщалось ранее, бывшие чиновники минобороны Грузии были задержаны в конце октября 2014 года, в дни, когда министр обороны Ираклий Аласания находился с визитом в Германии. По возвращении в Тбилиси Аласания выразил протест против действий прокуратуры, после чего был отправлен в отставку. Вслед за ним в отставку ушли и его соратники по партии «Свободные демократы», а депутаты от этой партии покинули парламентское большинство. С этого времени Аласания и его партия находятся в оппозиции нынешним властям.