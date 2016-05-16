Мурманск, 16 мая, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В рамках форума госкорпорация «Росатом» и правительство Мурманской области подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. «Факт подписания говорит о полном взаимопонимании, это также может являться подтверждением того, что ресурсы Мурманской области, ресурсы госкорпорации будут использованы самым эффективным способом, и я бы сказал, что в данном случае подписание соглашения говорит и о том, что наше содружество успешно и плодотворно продолжается в Мурманском регионе и в принципе может быть примером для других регионов», — заявил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно‑ и радиационно-опасных объектов (РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО) госкорпорации «Росатом» Олег Крюков.

Арктика

«Кольская АЭС сейчас работает у нас на неполную мощность, поэтому все инвесторы, которые к нам идут, разумеется, в соответствии со свободными мощностями, могут быть приняты, — заявил секретарь Общественного совета по вопросам безопасности использования атомной энергии Мурманской области Сергей Жаворонкин. — Вопрос с переработкой такого важного вида радиоактивных отходов, как жидкие РАО, на Кольской АЭС успешно решен. Комплекс по переработке, созданный 10 лет назад, продолжают совершенствовать и развивать. В ходе технического тура на этот объект, а потом и на АЭС мы видели установку своими глазами. На других предприятиях вопрос с переработкой РАО решается локально в зависимости от поставленных задач. В прошлом году, например, на губе Сайда «СевРАО» (филиал ФГУП РосРАО) ввело в эксплуатацию целый цех по переработке твердых радиоактивных отходов. Сейчас, считайте, его работа уже налажена. Уже поступили первые партии отходов, и емкость его рассчитывалась из нужд всего региона. На ФГУП «Атомфлот» отходы собирают, сортируют и отправляют туда на переработку. Исходя из всего этого, у нас опасений и беспокойства по вопросу обращения и переработки РАО в регионе нет. Ситуация, я считаю, складывается благоприятная».

«Росатомом совместно с властями региона продолжается работа по решению вопросов ядерного наследия, — напомнил эксперт. — На форуме-диалоге ими было подписано дополнительное соглашение о взаимодействии в совместном решении имеющихся проблем. Существует программа ликвидации ядерного наследия советских времен. Наше местное предприятие выиграло конкурс на утилизацию объектов, брошенных судов военно-морского и гражданского назначения с атомными установками, хотя это не наш профиль. Однако именно «СевРАО» оказалось самым готовым к такого рода работам, имеет необходимых специалистов и лицензии для этой деятельности. В области ядерного наследия работа ведется не первый год, но все равно есть еще нерешенные вопросы. Например, с разделением ответственности. Суша, где находятся брошенные суда, относится к местным территориям, а вода, омывающая эту сушу, имеет федеральную принадлежность. Кто за что должен отвечать в этом случае — дилемма, которую до сих пор не удалось решить. О ее существовании все в курсе — и общественность, и специалисты, и юристы, но договориться о совместном ведении этими вопросами и разделении полномочий на отдельной акватории без изменения Конституции пока не смогли. Та же лодка К-159, затопленная у входа в Кольский залив, — федеральная, потому что шла на утилизацию, а пойдет на местные заводы. Так что проблем хватает, поэтому останавливаться на достигнутом не стоит. И хорошо, что у нас вице-губернатор теперь владеет темой ядерного наследия (Никора Евгений Викторович, выходец с Кольской АЭС) и разбирается в сложностях, которыми власти раньше не занимались в силу отсутствия компетенций и умывали руки, отдавая решение ядерных вопросов на откуп федеральным властям».