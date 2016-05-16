Ярославль, 16 мая, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Мэрия города Ярославля предоставила в безвозмездное пользование общественной организации «Ассамблея народов России» помещение площадью более 200 квадратных метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

фото сайта yaroslavl.er.ru Председатель ЯРООО «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев

В помещении, где раньше располагался городской методический центр, теперь будет создан ресурсный центр национально-культурных организаций. Как пояснил председатель ЯРООО «Ассамблея народов России» Нур-Эл Хасиев, центр позволит проводить мероприятия по работе с мигрантами, которые ранее были невозможны для реализации. Кроме того, многие национально-культурные организации города получат возможность вести свою деятельность в новых условиях, так как в созданном центре можно будет проводить круглые столы, конференции, собрания Совета Ассамблеи.

«Ярославское региональное отделение «Ассамблеи народов России» уже давно нуждалось в ресурсном центре для осуществления своей непосредственной деятельности. Поэтому на заседании муниципалитета города мэрия Ярославля выступила с инициативой о предоставлении помещения в безвозмездное пользование. Депутаты приняли положительное решение», — отметил в комментарии пресс-службе мэрии заместитель мэра Игорь Блохин.

Между тем, ранее, в 2008 году, в безвозмездное пользование ярославской «Ассамблее народов России» был передан кинотеатр «Волга». Там планировалось организовать Дом национальностей «Содружество». В итоге судьба кинотеатра оказалась плачевной: здание в крайне удручающем состоянии было продано в частные руки и в итоге снесено. После этого «Ассамблея народов России» претендовала на Дом культуры строителей, где планировала разместить Дом Дружбы.

«Пока у Ассамблеи серьезный настрой работать. Посмотрим, что будет дальше», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.

Он подчеркнул, что правом на получение в безвозмездное пользование муниципального помещения могут воспользоваться многие организации, но пока таких в Ярославле немного.

«Сейчас помещения получили порядка 10−15 общественных организаций. Их может быть и больше — все зависит от их активности. Впрочем, пользование муниципальными помещениями не совсем безвозмездное — наниматели освобождаются от уплаты аренды, но им приходится оплачивать коммунальные услуги», — пояснил Анатолий Каширин.