Тбилиси, 16 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 мая встретился с премьером Азербайджана Артуром Расизаде, который находится в Тбилиси с визитом. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего углубления двусторонних взаимоотношений.

president.gov.ge Грузино-азербайджанские переговоры

Георгий Маргвелашвили и Артур Расизаде отметили значение энергетического коридора Восток-Запад и подчеркнули, что подписанное 20 лет назад соглашение о строительстве нефтепровода Баку-Супса способствовало развитию обеих стран.

На встрече в администрации президента присутствовали министр энергетики Грузии Каха Каладзе, секретарь Совета национальной безопасности Ирина Имерлишвили, советник прехидента в вопросах международных отношений Тенгиз Пхаладзе, посол Грузии в Азербайджане Теймураз Шарашенидзе и советник президента по экономике Майя Меликидзе.