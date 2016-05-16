Кампала, 16 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Адвокат лидера оппозиции Уганды Ладислаус Рвакафузи предупреждает о том, что безопасность арестованного Киззы Бесидже находится под угрозой, передает ABC News. 11 мая политик был обвинен в государственной измене из-за организации антиправительственного митинга.

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Рвакафузи заявил, что лидер оппозиции содержится в антисанитарных условиях далеко от столицы Кампалы и без доступа к своей команде юристов. Адвокат предупреждает, что Бесидже может стать жертвой заговора с целью его отравления, не дав при этом конкретных деталей.

Бесидже занял второе место на президентских выборах в Уганде, которые состоялись 20 февраля.