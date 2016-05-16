Санкт-Петербург, 16 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Вход в Русский музей и его филиалы будет бесплатным для всех в Международный день музеев — 18 мая. Об этом сообщила сегодня, 16 мая, пресс-служба Русского музея.

mkrf.ru Русский музей

«Помимо основной экспозиции Русского музея в Михайловском дворце и корпусе Бенуа можно посетить экспозицию и временные выставки в Михайловском замке и Мраморном дворце, в Строгановском дворце и домике Петра I», — отметили в Русском музее

Кроме того, для посетителей будут организованы бесплатные экскурсии во всех указанных объектах музея, а также в Летнем саду, который входит в состав Государственного Русского музея.

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Добавим, что Эрмитаж не объявлял о подобном предложении на 18 мая. В Эрмитаж индивидуальным посетителям бесплатно можно сходить первый четверг каждого месяца. Экскурсии в этот день остаются платными.