Рига, 16 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. В 142 общеобразовательных учебных заведениях Латвии число школьников не превышает 70, сообщает портал Mixnews.lv со ссылкой на данные Министерства образования и науки (МОН).

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Так, данные имеющиеся в Государственной информационной системе образования на 1 сентября 2015 года, демонстрируют, что в 142 учебных учреждениях, в числе которых есть 17 начальных школ, 120 основных школ и 3 средние школы, в общей сложности учится 6716 детей.

Меньше всего учеников посещает Константиновскую начальную школу в Дагдском крае — 11 человек. 12 школьников учатся в Саулескалнской начальной школе в Краславском крае, а 14 — в Скайстской начальной школе в Краславском крае. Напомним, Скайстская школа будет ликвидирована с 1 августа 2016 года, а Саулескалнскую школу закроют 1 августа 2017 года. В Юркалнской основной школе в Вентспилсском крае учится 13 школьников. Из средних школ самой малочисленной является Межотненская средняя школа-интернат, в которой учатся 39 детей.

В целом, в 142 школах в одном классе в среднем учится от 1,44 ученика до 10 школьников — в зависимости от типа школы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, чтобы подтолкнуть самоуправления к упорядочению школьной сети, в проект новой модели оплаты труда учителей МОН включило различные коэффициенты в зависимости от числа учеников. Если число учащихся в 7−9-х классах и 10−12-х классах муниципальных учебных учреждений будет соответствовать наполнению, установленному МОН, при определении суммы дотаций будет устанавливаться более высокий коэффициент, чем в случае, если наполнение классов не будет соответствовать планке МОН. В МОН считают, что повышая наполняемость классов, предоставленное финансирование будет более эффективно использоваться, обеспечивая и более высокие зарплаты педагогам, и более широкую поддержку школьникам.

Напомним, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.