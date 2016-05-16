Рига, 16 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Многие русскоязычные жители Латвии поддерживают «российские идеи», поэтому существует риск, что в случае военной угрозы в обществе усилятся внутренние процессы раскола, и в борьбе с внешним агрессором оно не будет достаточно сплоченным, заявила ведущий исследователь Центра стратегических исследований и безопасности Латвийской национальной академии обороны Иева Берзиня, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Новобранцы идут на войну». Реж. Клод Зиди. 1975. Франция Сплочённость

Так, анализируя утвержденную президентом России Владимиром Путиным в 2015 году стратегию национальной безопасности, эксперт приходит к выводу, что в документе содержатся неприятные сигналы для безопасности стран Прибалтики. Об этом Берзиня пишет в публикации на портале Министерства обороны sargs.lv.

По ее мнению, с точки зрения России, мировые центры силы в условиях полицентричного мира должны договориться о правилах игры без учета интересов малых стран. В этом контексте страны Прибалтики являются объектом интереса России и США как наиболее влиятельного члена НАТО, считает эксперт.

Рассуждая о нынешнем соотношение военной силы НАТО и России, Берзиня утверждает, что безопасность и независимость стран Прибалтики гарантированы, но в качестве реальной угрозы нужно расценивать сценарий уменьшения глобального влияния США. Кроме того, в отношениях между Россией и Западом продолжается информационное и идеологическое противостояние, и это особенно актуально для стран Прибалтики из-за значительной доли русскоязычного населения, влияния российских СМИ и языковой доступности.