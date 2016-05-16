Севастополь, 16 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Победителей аукциона на право заключения договора аренды пляжей Севастополя объявят 18 мая. Но уже сейчас известно, что конкурс сравним с вузовским — в среднем по три претендента на каждый пляж. Об этом говорилось 16 мая на аппаратном совещании в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«На пляжи «Учкуевка» и «Парк Победы» подано более 10 заявок. Конкурсные предложения по благоустройству на некоторых пляжах подразумевают вложение средств более 50 млн рублей за два года», — сказал директор департамента городского хозяйства Андрей Демин. По его информации, на конкурс вынесено 53 пляжа, из которых семь городских. На участие в конкурсных процедурах поступило 110 заявок на 41 пляж.

Победителям конкурса необходимо провести работы по текущему ремонту пляжей, благоустройству инфраструктуры, привести территорию пляжа в соответствии с нормами безопасности на водных объектах. В свою очередь, хозяева пляжей получат возможность устанавливать там торговые точки и предоставлять дополнительные платные услуги.

Пляжный сезон 2015 года в Севастополе сопровождался скандалами: городские пляжи не успели подготовить к приезду туристов. Не работали душевые, туалеты, медпункты, спасательные вышки. Чиновники рапортовали о 90% готовности пляжей в первых числах июня, но Роспотребнадзор выявлял многочисленные нарушения.

Не помогли и 16,3 млн рублей, выделенных из резервного фонда для ГУП «Благоустройство города Севастополя», на балансе которого находятся семь основных городских пляжей.

После этого было принято решение отдать пляжи в аренду бизнес-структурам. «С точки зрения экономики содержать пляжи за счет бюджета невыгодно и невозможно», — заявлял губернатор Сергей Меняйло.