Калуга, 16 мая, 2016, 16:17 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы калужского областного парламента Подведены итоги первого Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны

30 вопросов о героях войны, битвах, работе в тылу, освободительной операции в Европе были включены первый Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны, который был проведен по инициативе Молодежного парламента при Государственной Думе.

Как сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, свои знания по истории Великой Отечественной войны проверили 2080 человек в калужском регионе. Площадки проведения теста были организованы в Калуге, Обнинске и 23 районах области. Средний балл результатов составил — 17,33, а средний возраст участников — 17,5 лет. 19 участников теста набрали максимальное количество баллов — 30.

«Проведение теста по истории Великой Отечественной войны — это наш ответ на вызов некоторых западных стран, которые бесстыдно переписывают историю. Знания молодежи и населения о войне — это наше главное оружие в борьбе за историческую правду. В тесте было много вопросов о героях. Наша молодежь должна воспитываться именно на примерах героизма Зои Космодемьянской, Марата Казея, Виктора Талалихина и других, а не вымышленных суперменов», — считает участник теста, член Молодежного парламента, секретарь комитета по патриотическому воспитанию Наталья Хализова.

В ноябре 2016 года в рамках реализуемого проекта «Каждый день горжусь Россией!» состоится второй Всероссийский тест по истории Отечества.