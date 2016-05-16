Тбилиси, 16 мая, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Вступивший в политику грузинский певец Паата Бурчуладзе заявляет, что внешнеполитический курс его партии будет направлен на Запад. Об этом новоявленный политик заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси». При этом Бурчуладзе подчеркнул, что Грузия обязательно должна вступить в НАТО. Что касается внешнеполитической ориентации нынешнего правительства, она, по оценке Пааты Бурчуладзе, непонятна: одна часть склоняется направо, вторая — налево.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж Марк Захаров. 1976. СССР Я дам вам парабеллум!

Заявления, которые делают представители нынешнего правительства, по его мнению, очень мешают движению Грузии на Запад, визовой либерализации с ЕС и устраивают лишь Россию. Сам Бурчуладзе однозначно считает Россию «оккупантом».

«Несмотря на мою большую любовь к России, русскому народу, говорю, что Россия — оккупант, и нельзя не обращать на это внимания», — заявил Паата Бурчуладзе, но добавил, что Россию «нужно убедить, что мы не враги».

По его мнению, формат Абашидзе-Карасина — нормальный, но недостаточный, и необходимо найти другие пути для переговоров, которые будут охватывать не толко вопросы торговли и туризма.