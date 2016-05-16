Барнаул, 16 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Вместо стадиона в Шанхае, чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков из-за допингового скандала вынужден взять первый старт на своей малой родине — в Барнауле, — сообщают тележурналисты проекта «Наши новости».

Алтайское спортуправление Сергей Шубенков олимпийский сезон начал в Барнауле

«Мировой турнир «Бриллиантовая лига», который в эти дни проходит в Поднебесной, остался без главного украшения — самого быстрого человека планеты Сергея Шубенкова. Чемпион мира после отстранения сборной страны из-за скандала с допингом вынужден начинать официальный сезон в родных стенах», — говорится в сюжете.

Сам прославленный спортсмен Сергей Шубенков признается: «Очень приятно быть снова в строю, делать любимое дело — бегать с барьерами. Перерыв получился пять месяцев, и вот снова принимаю старт. Конечно, обидно, что не на «Бриллиантовой лиге» в Шанхае. Но и в Барнауле мне всё очень нравится. Вы, журналисты, мне очень помогли, создали своего рода микст-зону. И даже болельщики были, что-то кричали. Так что всё по-настоящему! Абсолютно серьёзно говорю: принципиальных отличий нет. Разве что там, за рубежом, всё проходит более помпезно, есть комнаты «кул рум», развешаны плакаты. Но здесь столько участников нет, поэтому такая мощная организация и не требуется», — отметил олимпиец.

Его тренер — Сергей Клевцов — не скрывает своего возмущения сложившейся ситуации, но, в тоже время, не считает «допинговый скандал» политическим заказом.

«К сожалению, мы сами дали много поводов для этой ситуации», — отметил тренер.

Вместе с тем, Сергей Клевцов не понимает громких заявлений от тех, кто не имеет к теме непосредственного отношения. «

Сейчас набирает обороты новый допинговый скандал, связанный с Олимпийскими играми в Сочи. Говорят, это последний гвоздь в крышку гроба российской лёгкой атлетики. Хотя в Сочи лёгкой атлетики не было, или я что-то путаю. Исходя из того, как всё складывается, настроения это не добавляет. Но мы готовимся к Рио, и у меня нет сомнений, что мы будем там представлены и побежим. И побежим, дай-то бог, хорошо и барьеры не будем сбивать. Здравый смысл должен победить!», — заявил Сергей Клевцов. Говорит, что барнаульский старт поможет им с учеником провести работу над ошибками.

В ближайших планах Сергея Шубенкова — участие в командном чемпионате России в Сочи (26−27 мая). Затем он, возможно, стартует на «Мемориале Знаменских» в Жуковском (4−5 июня) и чемпионате России в Чебоксарах (20−23 июня).

«На очередном заседании, намеченном на 17 июня, в Вене Совет IAAF намерен рассмотреть вопрос о допуске спортсменов из России к участию в Олимпийских играх — 2016. Именно этот день может стать судьбоносным для Сергея Шубенкова и других отечественных легкоатлетов», — отмечает Алтайское спортуправление.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 ноября 2015 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IАAF) приостановила членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики, а российским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях.

Это решение было приято на основании первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), созданной после выхода документального фильма на немецком телеканале ARD в декабре 2014 год.