Тверь, 16 мая, 2016, 16:04 — ИА Регнум. В Тверской области осложнилась ситуация с лесными пожарами — только за 16 мая уже зарегистрировано четыре возгорания, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону.

stroypuls.ru Огонь

Первый пожар был зарегистрирован в районе н.п. Щёлково Кимрского района в 10:08. Огонь охватил площадь в 0,2 га. В течение трех часов пожар удалось ликвидировать. В Лесном районе пожар произошел в районе н.п. Полонское, сообщение поступило в 11:06. К 15:00 пожар удалось локализовать, на месте продолжают работать спасатели. В 13:43 лесной пожар был зафиксирован в Бологовском районе, на месте работают пожарные. Еще одно возгорание лесной подстилки произошло в Вышневолоцком районе, к настоящему времени он локализован.