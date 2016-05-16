Ростов-на-Дону, 16 мая, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Жители населенных пунктов Ростовской области, чьи жилища и угодья пострадали от смерча в минувшие выходные, получат компенсации. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 16 мая, уже принято 77 заявок на 214 человек на выплаты компенсаций в размере по 10 тыс. рублей на каждого. Средства будут выделены из региональной казны.

61.mchs.gov.ru Кадр с квадрокоптера

Ведомство также информирует об окончании работ по восстановлению пострадавших от урагана зданий. В частности, восстановлены соцобъекты, электроснабжение и водоснабжение, в 110 пострадавших домах восстановлены крыши. Деревья, вырванные с корнем ураганным ветром, распилены и вывезены.

В ликвидации последствий разгула стихии принимали участие 345 человек и 67 единиц техники.

Напомним, что согласно данным очевидцев, от смерча, пронесшегося в прошедшие выходные на Дону, пострадали десятки домов, линии электропередачи. Временно жителям четырех населенных пунктов Белокалитвинского района, ставших эпицентром бури, питьевую воду подвозили цистернами. В хуторах Ильинка, Калиновка, Раздолье, Анновка было объявлено чрезвычайное положение.

ГУ МЧС России по Ростовской области опубликовало видеокадры с квадрокоптера. На пленке отчетливо видны последствия разгула стихии.