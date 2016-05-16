Рига, 16 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Министерство обороны Латвии обязуется до 2018 года увеличить профессиональную армию до 6500 военнослужащих, Земессардзе (ополчение) — до 8000, а в резерве обеспечить 3000 военнослужащих, об этом заявил парламентский секретарь Минобороны Андрей Пантелеев, сообщает LETA.

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР Новое пополнение

По его словам, в данный момент Минобороны работает над тем, чтобы увеличить привлекательность службы в армии и диверсифицировать систему рекрутирования, так как сейчас много людей приходится отбраковывать.

«Может быть, не нужно быть настолько придирчивыми, а принимать почти всех, кто хочет служить. Часть сразу будет готова к профессиональной службе, а остальные могут быть подготовлены по специальной программе, чтобы затем пополнить ряды армии или Земессардзе», — рассказал Пантелеев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, резкое сокращение населения за счет миграции и высокой смертности, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).