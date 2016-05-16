Законопроект об ответственности спецсубъектов за нарушения ПДД внесен в ГД
Москва, 16 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на установление равной ответственности за «пьяную езду», внес в Госдуму депутат Вячеслав Лысаков («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая. Поправки, по выражению автора, призваны установить «равенство всех перед законом». «За рулем нет депутата — есть водитель, за рулем нет судьи — есть водитель. И пьяных водителей необходимо остановить вне зависимости от их должностного положения», — сказал Лысаков.
Депутат предлагает дополнить КоАП РФ новым положением, согласно которому «отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование на состоянии алкогольного опьянения… применяются в отношении должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции, на общих основаниях».
Парламентарий указывает, что среди таких должностных лиц — депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники Следственного комитета РФ и «иные лица, которые могут устанавливаются Конституцией РФ и федеральными законами».
«Разговор идет о пьяных водителях, в отношении которых, как известно, при остановке сотрудниками ГИБДД осуществляется комплекс обеспечительных мер: отстранение от управления, задержание транспортного средства, освидетельствование и медосвидетельствование водителя на алкоголь. Но у нас есть также ряд должностных лиц, по отношению к которым эти обеспечительные меры применить практически невозможно», — отмечает Лысаков.