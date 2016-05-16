Курск, 16 мая, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Общественники предлагают сократить количество депутатов Курской областной думы, работающих на постоянной основе, а также лишить чиновников «золотых парашютов», чтобы сэкономить бюджетные средства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, об этом заявила член регионального штаба ОНФ в Курской области Любовь Прилуцкая.

Цитата из к/ф «На гребне волны». Реж. Кэтрин Бигелоу. 1991. США Хорошо иметь парашют!

Любовь Прилуцкая напомнила о предложении региональных «фронтовиков» по сокращению объема «золотых парашютов» госслужащим и депутатам. «Соцгарантии депутатов больше, чем рядового гражданина. Отпуск 35 «обязательных» дней и 15 дополнительных, которые тоже оплачиваются. Плюс разовое пособие на лечение — два ежемесячных денежных вознаграждения. Все это — за счет областного бюджета», — заявила Прилуцкая, добавив, что минимальное денежное вознаграждение депутата Курской области в пять раз выше средней зарплаты в регионе.

Прилуцкая отметила, что региональный штаб ОНФ разработал предложения, которые помогли бы сэкономить бюджетные средства, однако власти на них не отреагировали. В числе предложений — сократить количество депутатов облдумы, работающих на постоянной основе, с 12 до четырех человек.

Ранее общественники заявляли, что социальные гарантии чиновников не должны в несколько раз превышать те, на которые могут рассчитывать обычные жители региона. В частности, речь шла о том, что бывшие высшие должностные лица местного самоуправления при смене работы имеют право полгода получать на новой должности доплату, если их зарплата окажется ниже прежней. Доплата к пенсии бывших госслужащих составляет, по данным ОНФ на конец 2015 года, 55−95% месячного денежного вознаграждения за вычетом фиксированного базового размера страховой части назначенной им трудовой пенсии по старости.