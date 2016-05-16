Москва, 16 мая, 2016, 15:56 — ИА Регнум. В юго-восточном районе Москвы произошёл прорыв трубопровода с холодной водой. В результате происшествия никто не пострадал, передают «Вести».

ИА REGNUM Фонтан воды

Прорыв трубы произошёл в районе Люблинской улицы сегодня, 16 мая. «Подземную магистраль с холодной водой прорвало возле дома 157 на Люблинской улице рядом с пожарной частью «, — сказал представитель правоохранительных органов.

Никто не пострадал в результате ЧП. Из-за прорыва трубы затруднено движение по улице Юных Ленинцев. Последствия аварии устраняют сотрудники «Мосводоканала».

Авария произошла из-за того, что во время проверочных работ с пожарного гидранта слетела пломба крепления, передаёт Life. Струя воды поднялась на насколько метров в высоту.